MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs hız kesti
ABONE OL
05.08.2020 - 00:32 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs hız kesti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 4 bin 456 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilirken son haftaların en düşük günlük vakası kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs hız kesti

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 4 bin 456 artışla 521 bin 318'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 345 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 8 bin 884'e çıktı.

Bugüne kadar 3 milyon 78 bin 202 test yapıldı, Kovid-19 vakalarından 363 bin 751'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Hatay'da dolunayHatay'ın Hassa ilçesinde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Masterchef'te kim kazandı, Özgül mü Duygu mu? 4 Ağustos 2020 Masterchef 2.finalisti kim oldu?

Masterchef'te kim kazandı, Özgül mü Duygu mu? 4 Ağustos 2020 Masterchef 2.finalisti kim oldu?

Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

Göç İdaresi'nden Suriyelilerin araçlarına ilişkin açıklama

Göç İdaresi'nden Suriyelilerin araçlarına ilişkin açıklama

Sıradaki Haber