MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs rekora koşuyor
ABONE OL
06.08.2020 - 00:03 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs rekora koşuyor

Gelen son dakika haberine göre; Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 8 bin 559 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken, vaka sayısı 529 bin 877'ye yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs rekora koşuyor

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 414 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 9 bin 298'e çıktı.

Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 529 bin 877'ye yükseldi. Bugüne kadar 3 milyon 113 bin 191 test yapıldı, Kovid-19 hastalarından 377 bin 266'sı iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Hakkari Valisi Akbıyık'tan vatandaşlara corona virüs uyarısıHakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte corona virüs vakalarının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler alınabileceğini söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'den Beyrut'a yardım! Yola çıktı

Türkiye'den Beyrut'a yardım! Yola çıktı

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da

5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da

Sıradaki Haber