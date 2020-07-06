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06.07.2020 - 02:15 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs vaka sayısı 200 bine yaklaştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 8 bin 773 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs vaka sayısı 200 bine yaklaştı

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 773 artışla 196 bin 750'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 830 bin 161 test yapıldı.

Son 24 saatte 173 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 8 bin 773'e yükseldi.

Kovid-19 vakalarından 93 bin 315'i iyileşti.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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