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11.09.2020 - 02:59 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs vaka sayısı artıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 7 kişide  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, vaka sayısı 644 bin 438'e   yükseldi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 7 kişide  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, vaka sayısı 644 bin 438'e   yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24  saatte 97 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 15 bin 265'e çıktı.

Yeni vaka sayısının 2 bin 7 olduğu ülkede, toplam vaka 644 bin 438'e  ulaştı. Bugüne kadar 3 milyon 863 bin 453 test yapıldı, Kovid-19 hastalarından  573 bin 3'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm  Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
  
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü  ülke olmayı sürdürüyor.

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