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28.07.2020 - 03:05 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs vakaları artıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 7 bin 96 kişide yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 452 bin 529'a yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs vakaları artıyor

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 298 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 7 bin 67 oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 7 bin 96 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 452 bin 529'a yükseldi, iyileşenlerin sayısı 274 bin 925 olarak belirlendi.

Bugüne kadar toplam 2 milyon 802 bin 211 test yapıldı.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kayseri'de otomobil su kanalına düştüKayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.
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