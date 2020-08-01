01.08.2020 - 04:31 | | AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 490 bini geçti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 11 bin 14 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 493 bin 183'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölüm sayısı 8 bin 5 oldu.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 11 bin 14 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 493 bin 183'e yükseldi, Kovid-19 vakalarından 326 bin 171'i iyileşti.
Bugüne kadar toplam 2 milyon 959 bin 535 test yapıldı.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
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