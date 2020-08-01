MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 490 bini geçti
ABONE OL
01.08.2020 - 04:31 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 490 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 11 bin 14 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 493 bin 183'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 490 bini geçti

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölüm sayısı 8 bin 5 oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 11 bin 14 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 493 bin 183'e yükseldi, Kovid-19 vakalarından 326 bin 171'i iyileşti.

Bugüne kadar toplam 2 milyon 959 bin 535 test yapıldı.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Boğularak hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi!Antalya’da, denizde boğularak hayatını kaybeden ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru Özgül Özdoğan, Karabük’te toprağa verildi. Eşini kendi elleriyle mezara koyan polis memurunun eşi, oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adıyaman'da corona virüs önlemleri! Yasaklandı

Adıyaman'da corona virüs önlemleri! Yasaklandı

İki maaş birden! SGK'lı çalışanlar...

İki maaş birden! SGK'lı çalışanlar...

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

Bakan Pakdemirli açıkladı: İzmir ve Manisa'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli açıkladı: İzmir ve Manisa'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı

Sıradaki Haber