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03.08.2020 - 03:59 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 510 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 8 bin 195 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 511 bin 485'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 510 bini geçti

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 213 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölüm sayısı 8 bin 366 oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 8 bin 195 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 511 bin 485'e yükseldi, Kovid-19 vakalarından 347 bin 227'si iyileşti.

Bugüne kadar toplam 3 milyon 36 bin 779 test yapıldı.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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