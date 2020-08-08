08.08.2020 - 01:13 | | AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Covid-19 vaka sayısı 545 bini geçti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 7 bin 292 kişide yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 545 bin 476'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 305 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 9 bin 909'a çıktı.
Son 24 saatte 7 bin 292 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 545 bin 476 oldu.
Bugüne kadar 3 milyon 183 bin 658 test yapıldı, Kovid-19 vakalarından 394 bin 759'u iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
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