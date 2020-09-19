Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Covid-19 vaka sayısı 657 bini aştı

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 85 kişi daha yaşamını yitirdi.



Hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 857'ye çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 657 bin 627'ye ulaştı.



Bugüne kadar 4 milyon 3 bin 590 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 586 bin 844 kişi ise iyileşti.



Kovid-19 en fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.



Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.