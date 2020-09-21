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21.09.2020 - 02:10 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 661 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1555 kişide daha yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 661 bin 211'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 661 bini geçti

 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 13 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 15 bin 953'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 661 bin 211'e yükseldi.

Bugüne kadar 4 milyon 41 bin 453 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 590 bin 71'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

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