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25.12.2020 - 02:09 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 968 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (covid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 968 bin 563'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde covid-19 vaka sayısı 968 bini geçti

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 326 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 963'e çıktı. Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 305 artışla 968 bin 563'e ulaştı.

Bugüne kadar 6 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 822 bin 978'i iyileşti.

Güney Afrika'ya uçuşlar durdurulmuştu

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni halinin öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurmuştu.

Açıklamanın hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldiAnkara'dan yola çıkan 61 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde İstanbul'a geldi. Tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.
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