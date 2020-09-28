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28.09.2020 - 02:09 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 670 bini aştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1268 kişide daha yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 670 bin 766'ya yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 670 bini aştı

 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 22 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 16 bin 398'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1268 artışla 670 bin 766'ya çıktı.

Bugüne kadar 4 milyon 143 bin 466 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 603 bin 721'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

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