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02.10.2020 - 01:37 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 676 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1745 kişide daha yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 676 bin 84'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 676 bini geçti

 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 132 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı, 16 bin 866 oldu.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1745 artışla 676 bin 84'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 209 bin 49 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 609 bin 584'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

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