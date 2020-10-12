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12.10.2020 - 01:15 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 692 bini aştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1575 kişide daha yeni tip koronavirüs (covid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 692 bin 471'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 692 bini aştı

 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 107 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 17 bin 780 olduğu ülkede, Kovid-19 vaka sayısı, 1575 artışla 692 bin 471'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 407 bin 441 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 623 bin 765'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Sugovuşan ve Horadiz kentlerinden yeni görüntülerAzerbaycan’ın Ermenistan’ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda işgalden kurtarılan Karabağ bölgesindeki Sugovuşan, Fuzuli bölgesindeki Horadiz kentinden yeni görüntüler paylaşıldı.
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