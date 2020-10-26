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26.10.2020 - 01:10 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 715 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1622 kişide daha yeni tip koronavirüs (covid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 715 bin 868'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 715 bini geçti

 

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 24 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 18 bin 968 olduğu ülkede, vaka sayısı 1622 artışla 715 bin 868'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 697 bin 939 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananların 646 bin 170'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

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