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29.10.2020 - 02:30 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 720 bine yaklaştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1863 kişide daha yeni tip koronavirüs (covid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 719 bin 714'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 720 bine yaklaştı

 

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 19 bin 111 olduğu ülkede, vaka sayısı 1863 artışla 719 bin 714'e çıktı.

Bugüne kadar 4 milyon 752 bin 596 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde iyileşen sayısı 648 bin 654 oldu.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde, en az vaka ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde tespit edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olma özelliğini koruyor.

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