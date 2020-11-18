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18.11.2020 - 22:51 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 757 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (covid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 757 bin 144'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 757 bini geçti

 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 123 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 20 bin 556'ya ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 2 bin 888 artışla 757 bin 144'e yükseldi.

Bugüne kadar 5 milyon 189 bin 580 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 601 bin 534'ü iyileşti.

Kıta genelinde şu ana kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyonu geçti.

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