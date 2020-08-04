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04.08.2020 - 00:32 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nden iyi haber geldi! Düşüş başladı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 5 bin 337 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) ortaya çıktı ve son haftaların en düşük günlük vaka sayısı tespit edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nden iyi haber geldi! Düşüş başladı

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 5 bin 337 artışla, 516 bin 852'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 173 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölüm sayısı 8 bin 539 oldu.

Bugüne kadar toplam 3 milyon 36 bin 779 test yapılırken, vaka sayısı 516 bin 852'ye yükseldi.

Kovid-19 vakalarından 347 bin 227'si iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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