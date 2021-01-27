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27.01.2021 - 23:29 | | AA

Güney Afrika salgının en kötü evresine girdi

Dünya Gıda Programı (WFP), Güney Afrika bölgesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının en kötü evresine girdiği bildirdi.

Güney Afrika salgının en kötü evresine girdi

WFP'nin açıkladığı rapora göre, bölgede kaydedilen Kovid-19 vaka sayısı 1,7 milyonu bulurken salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 1 ay içerisinde yüzde 50 artarak 46 bine ulaştı.

Salgının getirdiği sosyo-ekonomik zorlukların, kentsel işsizliği artırarak bölgede "açlığın" çehresini değiştirdiği belirten raporda, "Güney Afrika bölgesi salgının en kötü evresine girdi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca raporda Kovid-19 salgınının hükümetlerin artan ihtiyaçlara cevap verme yeteneğini de baltaladığına dikkat çekildi.

Raporda, bölgede yaşayan 51 milyon kişinin gıda güvencesinin olmadığı; bunun, bu zamana dek Güney Afrika bölgesi için kaydedilen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

Salgın sürecinde, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 20 milyon kişinin açlık krizinden etkilendiği kaydedilen raporda, son 3 yıldır kuraklık yaşayan Madagaskar'ın güney bölgesinde nüfusun üçte ikisinin (1,35 milyon kişi) insani felaketten kaçınmak için acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu belirtildi.

 

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