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20.09.2020 - 02:24 | | AA

Güney Afrika'da covid-19 vaka sayısı artıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 29 kişide daha yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 659 bin 656'e yükseldi.

Güney Afrika'da covid-19 vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 83 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 15 bin 940'a çıktı.Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 659 bin 656'e çıktı.Bugüne kadar 4 milyon 24 bin 659 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 589 bin 434'ü iyileşti.En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

 

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