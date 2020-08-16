Güney Amerika’da ‘Akdeniz’ mesaisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Venezuela’ya üç günlük ziyaret gerçekleştiriyor. Çavuşoğlu, Güney Amerika ziyaretinin ilk durağı Dominik Cumhuriyeti’nde, bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile kritik bir görüşme yapacak. Cuma günü Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile Doğu Akdeniz’deki güncel durum üzerine istişare eden Pompeo, bu toplantının çıktılarını Çavuşoğlu’na aktaracak. Çavuşoğlu’nun da, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ve çatışmacı tutumuna dikkat çekerek, Türkiye’nin hakça paylaşım konusunda iş birliği ve anlaşma önerisinde bulunması bekleniyor.

Törene katılacak

Çavuşoğlu’nun, Venezuela ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile gerçekleştireceği görüşme ise, ABD’ye de mesaj niteliği taşıyor. Venezuela’da darbe girişiminde bulunan Guaido’ya, ABD’nin açık destek olduğu biliniyor.

Çavuşoğlu 3 günlük Latin Amerika ziyaretine dün Dominik Cumhuriyeti’nden başladı. Çavuşoğlu, bugün Dominik Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona’nın yemin törenine katılacak, tören sonrası Cumhurbaşkanı Abinader tarafından kabul edilecek. Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Pompeo ile de ana gündeminde Doğu Akdeniz’in yer aldığı kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

Pompeo, önceki gün Avusturya’nın başkenti Viyana’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüşmüş, görüşmede Doğu Akdeniz’deki durum ele alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmenin ardından yapılan açıklamada, gerilimin acilen düşürülmesi çağrısı yapılmıştı. Pompeo, Yunan mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını Çavuşoğlu’na aktaracak. Çavuşoğlu’nun ise, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ve çatışmacı durumuna karşın, Türkiye’nin herkesin kabul edebileceği, hakça paylaşım konusunda iş birliği ve anlaşma önerisinde bulunması bekleniyor.

Dominik’ten Haiti’ye geçecek Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Joseph ile görüşüp, Haiti Başbakanı Jouthe ve Cumhurbaşkanı Jovenel Moise tarafından da kabul edilecek. Çavuşoğlu’nun Latin Amerika ziyaretinin son durağı ise, Venezuela olacak. Çavuşoğlu’nun Venezuela ziyaretine ilişkin ise, Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Son durak Venezuela

“Bölge turunun son ayağında 18 Ağustos’ta Venezuela’yı ziyaret edecek olan Sayın Bakanımız, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüşecek, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ve Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez tarafından da kabul edilecektir. Görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde de bulunulacaktır.”

Maduro ile ABD’ye mesaj

Venezuela’da ABD’nin desteklediği Guaido liderliğindeki muhalefetin Devlet Başkanı Maduro hükümetini devirmek için düzenlediği başarısız darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçti. ABD, Guaido’ya siyasi ve askeri desteğini sürdürüyor. Çavuşoğlu ve Maduro görüşmesi, Guaido’yu destekleyen ABD’ye de mesaj niteliği taşıyor.