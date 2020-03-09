MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Güney Kıbrıs’ta koronavirüs alarmı: Askeri bölük ve polis merkezi karantina altına alındı
ABONE OL
09.03.2020 - 10:52 | | DHA

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs alarmı: Askeri bölük ve polis merkezi karantina altına alındı

Güney Kıbrıs'ta koronavirüs (Kovid-19) şüphesi nedeniyle bir askeri bölük ile bir polis merkezi karantina altına alındı.

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs alarmı: Askeri bölük ve polis merkezi karantina altına alındı

Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa'nın Athalassa bölgesinde bulunan askeri üste koronavirüs nedeniyle alarm verildi. Koronavirüsü şüphesi, bölükte askerlik yapan bir personelin Yunanistan'a gitmesinden sonra meydana geldi. Askeri personel, izin dönüşünde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine Rum Savunma Bakanlığı, tüm bölüğün karantina altına alınması talimatı verdi. Bölükte görevli personelin de gözlem altında olduğu belirtildi.

POLİS MERKEZİ DE KARANTİNADA

Askeri bölüğün karantinaya alınmasının ardından Lefkoşa’nın merkezinde bulunan bir polis merkezi de karantina altına alındı. 20 yaşındaki bir polis, koronavirüs şüphesiyle Rum devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis merkezi kapatılırken, görevli polisler de karantina altına alındı. Polislerin evlerinde de dezenfekte yapıldı. Yapılan dezenfekteden sonra polis merkezi yeniden açıldı.

 

Aylık 30 bin lira kazanıyor! Araplar peşinde...Adana'nın Kozan ilçesinde yıllardır tarım ve hayvancılıktan zarar ettikten sonra horoz üretim çiftliği kuran Türkmen ailesi, Ortadoğu ve Arap ülkelerindeki horoz tutkunlarının dikkatini Türkiye’ye çekti. Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi Ramazan Türkmen, üniversite mezunu gelinleri yetiştirdiği horozların satışından aylık 30 bin lira kazanç elde ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ölü yunus sahile vurdu!

Ölü yunus sahile vurdu!

Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

Sıradaki Haber