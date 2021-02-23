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23.02.2021 - 12:37 | | AA

Güney Kore İran'ın 7 milyar dolarını ABD'ye danışarak serbest bırakıyor

Tahran yönetimine sunulan teklifin kabul edildiğini aktaran Seul, öneri listesinde nelerin olduğunu ise açıklamadı. İran, Güney Kore bankalarındaki paralarına yaptırımlar nedeniyle erişemiyordu.

Güney Kore İran'ın 7 milyar dolarını ABD'ye danışarak serbest bırakıyor

Güney Kore, Washington yönetimiyle yapılacak istişareler sonucunda İran'ın ABD yaptırımları nedeniyle bu ülkede tutulan mali varlığının serbest bırakılacağını duyurdu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle bu ülkedeki bankalarda tutulan İran'a ait mali varlıklara Tahran yönetiminin erişimi konusundaki sorunun çözümü için Tahran'a sunulan önerilerin kabul edildiğini açıkladı.

Söz konusu önerilerin ne olduğu konusunda bilgi verilmezken "Varlıkların fiilen serbest bırakılması, ABD dahil olmak üzere ilgili ülkelerle istişareler yoluyla gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

İran, Güney Kore'ye petrol ihracatından elde edilen ve bu ülkedeki bankalarda tutulan milyarlarca dolarlık mali varlığına ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle erişemiyor. Söz konusu meblağın 7 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ve Güney Kore'nin İran Büyükelçisi Ryu Cong Hun arasında dün başkent Tahran'da yapılan görüşmede, İran'a ait bloke edilmiş dövizin transferi ve bir kısmının kullanımına ilişkin anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

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