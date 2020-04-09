Güney Kore örnek oluyor

Koronavirüse karşı mücadelede ABD, İtalya, İspanya gibi ülkelerin dahi çok sıkıntılı günler geçirdiği şu dönemde, Güney Kore, Kovid-19 ile savaşında başarısıyla dikkat çekiyor.

Güney Kore, salgının başladığı Çin’e yakın olması sebebiyle tehlikenin yüksek olduğu bir coğrafyada yer alamasına rağmen, koronavirüse karşı başarılı bir mücadele yürüttü. Ülkede ilk 20 Ocak’ta rapor edilirken, Şubat ayı sonlarına doğru vaka sayısında hızlı bir artış yaşandı. Bu artışın en büyük nedeni, “31’inci vaka” olarak anılan kişinin dini bir törene katılması ve bu törendeki çok sayıda kişiye hastalığı bulaştırması oldu. Bu olayın ardından çok sert önlemlere başvuran Güney Kore yönetimi tüm toplanmaları yasakladı. Ayrıca karantina kurallarını ihlal edenler yaklaşık 2 bin 500 dolar para cezası getirildi. Yeni yasa taslağında kuralları çiğneyenlere uygulanan para cezasının üç katına çıkarılması ve bir yıla kadar da hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Güney Kore aldığı tedbirlerle Şubat sonunda tavan yapan vaka sayısını büyük ölçüde düşürmeyi başardı. 50 milyon nüfuslu ülkede halen yaklaşık 10 bin enfekte kişi bulunuyor. Günlük yeni vaka sayısının da gitgide düşmesi dikkat çekiyor. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısı ise 200. Güney Kore’de şu ana kadar Kovid-19 tespit edilen 10 bin kişiden yaklaşık 7 bini iyileşti. Bu da çok yüksek bir oran.

MERS’ten ders aldılar

Ülkenin salgına karşı hazırlıklı olmasının bir nedeni de daha önce karşılaşılan tehlikeler. Güney Kore Kovid-19 salgınının başlamasıyla 17 gün içinde koronavirüs testi geliştirip ülke çapında geniş bir laboratuvar ağı kurmayı başardı. Ülkenin bu derece başarılı olmasının nedeni, bölgede daha önce görülen SARS ve MERS gibi salgınlardan alınan dersler. Yetkililer, 2015’teki MERS salgınında edinilen tecrübenin ardından ders çıkarıldığını söylüyor. O salgında Güney Kore’de 36 kişi hayatını kaybetmişti.

Bunun üzerine bulaşıcı hastalıklarla ilgili strateji geliştirilmiş, en kötü olasılıklara karşı özel birim oluşturmuştu. Koronavirüs salgınında bu hazırlıkların önemli bir işlev gördüğü belirtiliyor. Uzmanlar, isabetli testlerle erken teşhisin ve bunun sonucunda uygulanacak karantinanın ölüm oranını düşürmede ve virüsün yayılmasını engellemede önemli olduğuna inanıyor.

Karantinaya ceple takip

Güney Kore’nin Kovid-19 ile mücadelesindeki başarısının en büyük sebebi olarak çok yüksek sayıda uygulanan testler gösteriliyor. Ülkede enfekte olanlarla yakın teması olduğu belirlenen herkes, semptom göstermese de teste tabi tutuluyor. Ülkede şu ana kadar yaklaşık 500 bin test yapıldığı ifade ediliyor. Bu sayı diğer ülkelerle kıyas edilemeyecek kadar yüksek. Test sonucu pozitif çıkanlar karantinaya alınıyor. Bu hastalar da cep telefonu üzerinden izleniyor. Güney Kore’de test kitleri bulmakta sıkıntı yaşanmıyor. Dört şirkete bu kitleri üretme lisansı verildi. Böylece haftada 140 bin test yapma kapasitesi yaratıldı. Ülkedeki Kovid-19 testinin doğruluk oranının yüzde 98 olduğu belirtiliyor. Bu kadar fazla kişiye test uyguladığından dolayı Güney Kore örnek ülke olarak gösteriliyor.