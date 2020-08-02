MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Güney Kore’de sağanak yağış: 6 ölü, 7 kayıp
ABONE OL
02.08.2020 - 16:54 | | İHA

Güney Kore’de sağanak yağış: 6 ölü, 7 kayıp

Güney Kore’de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Güney Kore’de sağanak yağış: 6 ölü, 7 kayıp

Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Chungbuk, Gyeonggi, Chungcheong bölgeleri ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve toprak kaymalarının meydana geldiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi. Can kayıplarının ülkenin başkenti Seul’da yaşandığı belirtilen açıklamada, sel ve toprak kaymaları sonucu 6 kişinin yaralandığı, 360 kişinin de evsiz kaldığı kaydedildi. Bölgede sel ve toprak kaymaları nedeniyle tren seferlerinin askıya alındığı bazı yolların ise kapandığı kaydedildi.

Yağışların yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta bulunan Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, teröristlerin vurulma anına yönelik görüntüleri de paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Son dakika! Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Kamuda yeni dönem! Tamamen ücretsiz...

Kamuda yeni dönem! Tamamen ücretsiz...

25 milyon TL'lik büyük çekiliş! 2 bilen de kazanıyor

25 milyon TL'lik büyük çekiliş! 2 bilen de kazanıyor

MasterChef yeni bölüm ne zaman? MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı

MasterChef yeni bölüm ne zaman? MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Sıradaki Haber