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25.08.2020 - 14:02 |

Güney Kore'de Seul ve çevresindeki tüm okullar kapatılıyor

Koronavirüs salgınında şiddetli bir ikinci dalgayı bekleyen ülkede, başkent çevresinde eğitim 11 Eylül'e kadar uzaktan devam edecek.

Güney Kore'de Seul ve çevresindeki tüm okullar kapatılıyor

Güney Kore, yeniden yükselişe geçen koronavirüs vakalarının ardından başkent Seul ve çevresindeki tüm okul ve kreşleri kapatma kararı aldı.

Güney Kore Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre 11 Eylül'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek.

Sadece Aralık ayında üniversite sınavına girecek olan lise son sınıf öğrencileri okula gidebilecek.

Koronavirüs salgınının başlangıcında verdiği mücadeleyle birçok ülkenin model olarak aldığı Güney Kore, Mayıs ayında vakalardaki düşüşün sabitlenmesiyle kademeli olarak okulları açmıştı.

Kaynak: BBC Türkçe

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