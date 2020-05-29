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29.05.2020 - 09:51 |

Güney Kore'de vaka sayısı artınca okullar yeniden kapandı

Bir Covid-19 hastasının gece kulüplerine gitmesiyle ikinci dalganın tetiklendiği ülkede, son iki gün 79 ve 56 testin pozitif çıkması 251 okulun tekrar kapanmasına yol açtı.

Güney Kore'de vaka sayısı artınca okullar yeniden kapandı

Güney Kore'de son 2 günde yeni corona virüs vakalarının artmasının ardından, 200'den fazla okulda eğitime yeniden ara verildi. Ülkede önceki gün 79, dün de 56 yeni vaka tespit edildi. Bunlar son 2 aydaki en yüksek yeni vaka sayıları.

Vakaların Bucheon bölgesindeki bir dağıtım merkeziyle bağlantılı olduğu ve nüfusun yoğun olduğu bir bölge olması nedeniyle endişe yarattığı belirtiliyor.

Seoul'un batısındaki Bucheon'da, ülkenin en büyük e-ticaret şirketi Coupang'ın dağıtım merkezi bulunuyor ve şirket corona virüs önlemlerini tam olarak uygulamamakla eleştiriliyor.

Bazı çalışanlarda virüs tespit edilmesinin ardından şirket binlerce çalışanına test yapıyor. Virüsün çalışanlardan çocuklarına geçip okullarda yayılmasından ednişe ediliyor.

Ancak yeni vakalardaki artış, böldekeri 251 okulun yeniden kapanmasına neden oldu.

Güney Kore'de ekonomik yaşam normale dönmeye başlarken, Seoul ve çevresindeki bölgelerde parklar ve müzeler hâlâ kapalı tutuluyor.

İzmir'de bıçaklı saldırıİzmir'in Bornova ilçesinde Volkan Kaplan (38), evine gelen H.O. ve S.G. ile görüşmek üzere kapının önüne çıktı. Kısa sürede taraflar arasında çıkan kavgada vücuduna aldığı 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise yakalandı.
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