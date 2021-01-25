25.01.2021 - 14:44 | | DHA
Güney Koreli ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu
Güney Koreli ünlü rapçi Jeong Heon-cheol, başkent Seul’deki evinde ölü bulundu. Güney Kore polisinden yapılan açıklamada, Heon-cheol’ün yatakta bulunduğu ve vücudunda kanamaların meydana geldiği aktarıldı.
Sahne adı ‘Iron’ olarak bilinen Güney Koreli ünlü rapçi Jeong Heon-cheol, başkent Seul’deki apartman dairesinde ölü olarak bulundu. Güney Kore polisinden yapılan açıklamada, Heon-cheol’ün yatakta bulunduğu ve vücudunda kanamaların meydana geldiği aktarıldı.
UYUŞTURUCU KULLANIMINDAN MAHKEMEYE ÇIKMIŞTI
Rapçi Heon-cheol, 2016 yılında uyuşturucu madde kullanımından mahkemeye çıkarılmış, 40 saatlik rehabilitasyon programı şartıyla para cezasına çarptırılmıştı. 2017 de ise eski kız arkadaşına saldırıdan tekrar mahkemeye çıkmış, 80 saatlik kamu hizmeti yapmakla cezalandırılmıştı.
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