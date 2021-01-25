MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Güney Koreli ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu
ABONE OL
25.01.2021 - 14:44 | | DHA

Güney Koreli ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu

Güney Koreli ünlü rapçi Jeong Heon-cheol, başkent Seul’deki evinde ölü bulundu. Güney Kore polisinden yapılan açıklamada, Heon-cheol’ün yatakta bulunduğu ve vücudunda kanamaların meydana geldiği aktarıldı.

Güney Koreli ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu

Sahne adı ‘Iron’ olarak bilinen Güney Koreli ünlü rapçi Jeong Heon-cheol, başkent Seul’deki apartman dairesinde ölü olarak bulundu. Güney Kore polisinden yapılan açıklamada, Heon-cheol’ün yatakta bulunduğu ve vücudunda kanamaların meydana geldiği aktarıldı.

UYUŞTURUCU KULLANIMINDAN MAHKEMEYE ÇIKMIŞTI

Rapçi Heon-cheol, 2016 yılında uyuşturucu madde kullanımından mahkemeye çıkarılmış, 40 saatlik rehabilitasyon programı şartıyla para cezasına çarptırılmıştı. 2017 de ise eski kız arkadaşına saldırıdan tekrar mahkemeye çıkmış, 80 saatlik kamu hizmeti yapmakla cezalandırılmıştı.

    Çıraklıkla adım attığı mobilya sektöründe 18 ülkeye ihracat başarısını yakaladıİzmir'de mobilyacı çırağı olarak başladığı iş hayatında Avrupa'nın önde gelen mobilya tesislerinden birini kuran Ali Fuat Gürle, 5 ülkede kendi mağazasını da açarak 18 ülkedeki evlerin çocuk ve genç odalarını döşüyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Şırnak'ta iş makineli baskın! 27 kişi yakalandı

    Son dakika... Şırnak'ta iş makineli baskın! 27 kişi yakalandı

    Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

    Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

    5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

    5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

    Önce çığlıkları duyuldu! Boş kuyuda can pazarı

    Önce çığlıkları duyuldu! Boş kuyuda can pazarı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet