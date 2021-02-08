Gürcistan: Türkiye'yle stratejik ortaklık dostluk ve iyi komşuluk ruhuyla derinleşiyor

Dönemin Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti Kurucu Meclisi Başkan Yardımcısı Mdivani'nin Atatürk'e güven mektubunu sunan ilk yabancı diplomat olduğu bilgisi verilen açıklamada, Gürcistan'ın yeniden bağımsızlığa kavuşmasıyla 1990 yıllardan beri iki ülke arasındaki ilişkilerinde yeni dönemin başladığı kaydedildi.

Açıklamada "Gürcistan ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık, dostluk ve iyi komşuluk ruhuyla derinleşiyor. Türkiye Cumhuriyeti, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve Avrupa-Atlantik özlemlerinin güçlü bir destekçisidir." ifadesi kullanıldı.