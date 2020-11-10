Gürcistan'da muhalefet, seçim sonuçlarını protestoya devam ediyor

Açıklanan seçim sonuçlarının iptal edilmesini ve seçimlerin yenilenmesini isteyen muhalefet partileri ve destekçileri, başkent Tiflis'te akşam yeniden parlamento binası karşısında toplandı.

Burada konuşma yapan muhalefet liderleri, hükümeti bir kez daha seçim sonuçlarını iptal etmeye, erken seçimlerin düzenlenmesi için karar vermeye ve Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tamar Jvania'yı görevden almaya çağırdı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA KARŞI ÇIKTILAR

Muhalefet liderleri ile bir grup gösterici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bu gece yerel saat 22.00'den sabah saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağına uymayacaklarını açıkladı.

Parlemento binasının önündeki göstericiler, sabah saat 5.00'e kadar burada kalarak protesto nöbetini sürdürüyor.

POLİS İLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Öte yandan, soğuk havada protestonun sabaha kadar sürdürülebilmesi için ateş yakmak amacıyla parlamento binasının önüne odun getirmeye çalışan bazı göstericiler, polis tarafından gözaltına alındı. Olay sırasında göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

MUHALEFET ORTAK BİLDİRİ İMZALAMIŞTI

Muhalefet, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçluyor.

Aralarında seçim barajını geçen partilerin de olduğu muhalefet, seçim sonuçlarını reddetmek ve erken seçim talep etmek amacıyla 3 Kasım'da ortak bildiri imzalamıştı.

Bildiriye göre muhalefet, seçim sonuçlarının iptal edilmesini, erken seçim düzenlenmesini ve seçim komisyonu başkanının görevden alınmasını istiyor.

GÜRCİSTAN'DAKİ GENEL SEÇİMLER VE SONUÇLARI

31 Ekim'de düzenlenen genel seçimde kesin olmayan ilk sonuçlara göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 48,24 ile birinci sırada, ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin öncülüğündeki "Birleşik Ulusal Hareketi-Birleşik Muhalefet" seçim bloğu ise yüzde 27,16 oy alarak ikinci sırada yer aldı.

Yüzde 1 seçim barajını aşan 9 siyasi parti parlamentoya girmeye hak kazandı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile Başbakan Giorgi Gakharia ise 31 Ekim'de ülkede demokratik seçimlerin yapıldığını, uluslararası toplumun da söz konusu seçimlerin sonuçlarını tanıdığını belirtmişti.