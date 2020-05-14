MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Guterres: Dünya liderleri bir araya gelemeyebilir
ABONE OL
14.05.2020 - 21:33 | | AA

Guterres: Dünya liderleri bir araya gelemeyebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, her yıl eylülde dünya liderlerini New York'ta bir araya getiren BM Genel Kurulu toplantılarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düzenlenemeyebileceğini bildirdi.

Guterres: Dünya liderleri bir araya gelemeyebilir

 

Guterres, Fransız Paris Match dergisine verdiği mülakatta, ''Dünyanın dört bir yanından binlerce temsilcinin New York'ta bir araya gelmesi pek mümkün değil.'' ifadesini kullandı.

Bu yıl BM'nin 75. yılına denk gelen Genel Kurul toplantıları için teknolojinin sunduğu çeşitli alternatifler üzerinde çalıştıklarını aktaran Guterres, BM Genel Kurulunun nasıl düzenleneceğine üye devletlerin karar vereceğini kaydetti.

Dünya liderlerinin katıldığı en büyük diplomasi platformu BM Genel Kurulu Görüşmeleri, her yıl eylül ayında New York'ta düzenleniyor.

Yardım bahanesiyle yaşlı kadının parasını çaldılarTokat'ta, belediyeden yardım amaçlı geldiklerini söyleyerek kandırdıkları E.Ç. (83) adlı kadının 2 bin lirasını çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

14 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu açıklandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlandı

14 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu açıklandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlandı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

14 Mayıs Süper Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 656. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı

14 Mayıs Süper Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 656. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı

Sıradaki Haber