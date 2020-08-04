MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Guterres'ten corona virüs uyarısı: Dünya bir nesilsel felaketle karşı karşıya
ABONE OL
04.08.2020 - 22:13 | | AA

Guterres'ten corona virüs uyarısı: Dünya bir nesilsel felaketle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle 160'tan fazla ülkedeki 1 milyarın üzerinde öğrencinin okullarından uzak kaldığını belirterek, dünyanın "nesilsel bir felaket" ile karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı.

Guterres'ten corona virüs uyarısı: Dünya bir nesilsel felaketle karşı karşıya

 

Guterres, Twitter'dan yayımladığı video mesajında, Kovid-19 salgınının eğitim tarihindeki en büyük kesintiye neden olduğunu vurgulayarak, bu dönemde 160'dan fazla ülkedeki 1 milyarın üzerinde öğrencinin okullarından uzak kaldığını söyledi.

Dünya genelinde en az 40 milyon öğrencinin de okul öncesi eğitimden mahrum kaldığına işaret eden Antonio Guterres, "Dünya, sayısız insan potansiyelini boşa harcayabilecek, onlarca yılllık süreci baltalayabilecek ve eşitsizliği artabilecek bir nesilsel felaketle karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgını öncesinde de 250 milyon çocuğun okula gidemediğini ve dünyanın halihazırda bir "eğitim krizi" yaşadığını belirten Guterres, "Dünya çocukları ve gençleri için belirleyici bir noktadayız. Şu anda hükümetlerin ve ortaklarımızın aldığı kararların, yüz milyonlarca genç insanın hayatı üzerinde uzun süreli etkisi olacak." görüşünü paylaştı.

BM Genel Sekreteri Guterres, virüsün yerel çapta yayılmasını durduran bölgelerde okulların açılması ve öğrencilerin en güvenli şekilde okullarına dönmesi gerektiğini de kaydetti.

Pütürge'de 4,8 büyüklüğünde depremAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 21.40'ta Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 3,9 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

4 Ağustos koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı

4 Ağustos koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! 4 Ağustos Süper Loto sonuç sayfası...

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! 4 Ağustos Süper Loto sonuç sayfası...

Sıradaki Haber