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30.07.2020 - 20:48 | | AA

Hacı adayları Müzdelife yolunda

Hac ibadetinin en önemli durağı olan Arafat vakfesini tamamlayan hacı adayları, Müzdelife'ye doğru harekete geçti.

Hacı adayları Müzdelife yolunda

Kutsal topraklardaki Müslümanlar, güneşin batmasının ardından bir sonraki durakları olan Müzdelife'ye gitmek için yola koyuldu.

Arafat ile Müzdelife arasındaki yolu katedecek olan hacı adayları, Müzdelife'de şeytan taşlamada kullanacakları taşları toplayıp bir gece geçirdikten sonra sabaha doğru Mina'ya hareket edecek.

 

 

 

 

 

- Kovid-19 önlemleri gölgesindeki hac mevsimi

 

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

 

Yurt dışından hacı adayı kabul edilmemesi nedeniyle daha önce yaklaşık 2,5 milyonu bulan hacıların sayısının bu yıl yalnızca 10 bin kişiyle sınırlı kalacağı belirtiliyor.

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