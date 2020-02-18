Hafter milisleri Trablus Limanı’na saldırdı

Kuzey Afrika ülkesi Libya'da Nisan ayından bu yana başkent Trablus'u işgal etmeye çalışan savaş ağası General Halife Hafter, bugün Akdeniz kıyısındaki limanı hedef aldı.

Hafter milisleri, Trablus limanına roketli saldırı düzenledi.

BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'nın başkenti Trablus'daki limanın saldırıya uğradığını bildirdi.

Trablus'taki meşru hükümeti devirmeye çalışan Hafter'i Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan ve Rusya gibi ülkeler destekliyor. Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle Doğu Akdeniz anlaşmasına imza atan Türkiye ise, ülkeye askeri danışmanlar gönderdi.