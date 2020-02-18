18.02.2020 - 16:51 | | DHA
Hafter milisleri Trablus Limanı’na saldırdı
Libya’da Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenledi. Saldırı sonrası limandan yükselen dumanlar birçok noktadan görüntülendi. BM Libya Özel Temsilcisi Salame de, Trablus'daki limanın saldırıya uğradığını bildirdi.
Kuzey Afrika ülkesi Libya'da Nisan ayından bu yana başkent Trablus'u işgal etmeye çalışan savaş ağası General Halife Hafter, bugün Akdeniz kıyısındaki limanı hedef aldı.
Hafter milisleri, Trablus limanına roketli saldırı düzenledi.
BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'nın başkenti Trablus'daki limanın saldırıya uğradığını bildirdi.
Trablus'taki meşru hükümeti devirmeye çalışan Hafter'i Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan ve Rusya gibi ülkeler destekliyor. Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle Doğu Akdeniz anlaşmasına imza atan Türkiye ise, ülkeye askeri danışmanlar gönderdi.
81 ilde başladı! İstanbul'da et ve et ürünleri denetimiTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlatmıştı. Bugün ise İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde et ve et ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı. Denetlenen iş yerlerinden analiz için numune alındı.