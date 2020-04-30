Hafter’e sert uyarı

Libya’da General Halife Hafter’in kendini devlet başkanı ilan etmesinin yankıları devam ediyor. Hafter’in önde gelen destekçilerinden Fransa ve Rusya tek taraflı adımların kabul edilmeyeceğini duyururken ABD de aynı şekilde Hafter’in bu adımına karşı çıktı. Fransa, Dışişleri Bakanlığı, Hafter’in kendisini devlet başkanı ilan etmesine ilişkin, “Tek taraflı kararlarla çatışmalar sona ermez. Berlin Konferansı çerçevesinde varılan siyasi çözüme alternatif yok” değerlendirmesinde bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Rusya’nın mevcut durumda Hafter’in kendisini devlet başkanı ilan etmesini onaylamadıklarını söyledi.

Şu ana kadar bir tek Kahire yönetimi, Hafter’in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu’nun yanında yer aldığını açıkladı. Mısır, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, siyasi süreci desteklediğini belirtirken Hafter’in ülkenin başına geçtiği iddiasına değinmedi.

‘Diyalog istemiyor’

Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter’in kendisini “devlet başkanı” ilan etmesiyle “ülkede bir askeri diktatörlük oluşturmayı amaçladığını”na dikkati çekerek, uluslararası toplumun daha fazla gecikmeden gereken karşılığı vermesi gerektiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Hafter bu açıklamasıyla Libya’daki krizin siyasi diyalog yoluyla çözülmesini istemediğini, Berlin Konferansı’nın sonuçları dahil, bu yöndeki uluslararası çabaları desteklemediğini ve ülkede bir askeri diktatörlük oluşturmayı amaçladığını bir kez daha gözler önüne sermiştir” ifadesi kullanıldı.

Hafter’in bir yılı aşkın süredir ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılarla Libya’daki insani durumu daha da derinleştirdiği belirtilen açıklamada, bu salgın ortamında petrol üretimine uyguladığı ablukayı sürdürerek Libya halkının ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemenin teminini engellediği ve suyu baskı aracı olarak kullanmaktan çekinmediği vurgulandı. Açıklamada Türkiye’nin Libya Siyasi Anlaşması tarafından oluşturulan Ulusal Mutabakat Hükümeti(UMH) ve tüm diğer meşru Libya kurumlarının korunması için Libya halkının yanında yer almaya ve siyasi çözüm çabalarını desteklemeye kararlılıkla devam edeceğinin altı çizildi.

AB’nin ambargo denetimi başladı

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletlerin (BM) silah ambargosunun denetlenmesi için başlattığı “İrini Operasyonu”nun aktif hale geldiğini duyurdu. AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, yeni tip koronavirüs salgınının beraberinde getirdiği olumsuzluklar ve üye ülkelerdeki anlaşmazlıklar aşılarak operasyonun başlatıldığını açıkladı. Operasyonun, Libya açıklarında gemileri denetlemesi ve yasa dışı petrol ticareti hakkında veri toplaması da bekleniyor. Operasyon, Libya’nın BM nezdinde meşru temsilcisi UMH’nin Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından reddedilmişti.

Ne olmuştu?

Halife Hafter’in perşembe günü yaptığı konuşmanın ardından, taraftarları sokağa inerek, Hafter’in görevi üstlenmesini talep eden gösteriler düzenlemiş, Hafter yanlısı basın da bunu geniş biçimde ekranlara taşımıştı. Hafter, 27 Nisan Pazartesi gecesi görüntülü bir mesaj yayınlayarak, BM himayesinde imzalanan “Suheyrat Anlaşması’nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini” iddia etmişti. Kitlesel gösterilere işaret eden Hafter, halkın kendisine yetki verdiğini ileri sürerek, “bu görevi” kabul ettiğini söyledi.

Hafter’in, kendisine Libya Ulusal Ordusu’nun komutanı unvanını veren ve siyasi müttefiki olarak kendisiyle aynı eksende hareket eden Tobruk Temsilciler Meclisini hedef alması sonrası, Hafter milislerinin etkili olduğu alanlarda askerin daha ağırlıklı olarak yönetimde rol oynaması ve Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’in oyunun dışına itilmesi öngörülüyor.