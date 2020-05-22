Hafter’in tehdidine Ankara’dan sert yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, Hafter güçlerinin bu tehdidine, “Temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi bildiriyor ve her türlü saldırıya karşı en sert şekilde karşılık vereceğimizi vurguluyoruz” sözleriyle karşılık verdi. Bloomberg’e Libya sürecini değerlendiren Kalın, Türkiye’nin Libya’daki istikrarsızlığın bir an önce sona erdirilmesine dair iradesini açıkça ortaya koyduğunu anlattı.

Türkiye’nin ülkede meşru temsilci olarak kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni desteklediğini ve ikili anlaşmalar çerçevesinde uluslararası hukuka uygun olarak Libya ile ilişkilerini yürüttüğünü kaydeden Kalın, “Türkiye bu tür tehditlere boyun eğmez. Berlin’de varılan mutabakatı mütemadiyen ihlal eden, kendi halkına saldıran, ülkesinin doğal kaynaklarını gasp eden ve meşruiyeti olmayan Hafter’e askeri, siyasi ve mali destek veren ülkelerin, Libya halkının maruz kaldığı mezalimde ve ülkenin sürüklendiği kaos ve istikrarsızlıkta sorumluluklarının bulunduğu unutulmamalıdır” dedi. Türkiye’nin Libya’da meşru hükümeti desteklemeye devam edeceğini belirten Kalın, “Uluslararası toplumu da Libya’da doğru adımlar atmaya ve sorumluluk almaya çağırıyoruz. Türkiye tüm bölgede barış, huzur ve refah için mücadele etmeye devam edecektir” ifadesini kullandı.

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy da “Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef olarak kabul edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi.

Libya hükümeti, orduya bağlı hava unsurları tarafından imha edilen Halife Hafter milislerine ait Rus yapımı Pantsir hava savunma sistem lerinden birisini başkent Trablus’un caddelerinde sergiledi.