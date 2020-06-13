Hafter’in yeri belirsiz

Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı ordu tarafından yürütülen operasyonlarda büyük darbe alırken, neredeyse sırra kadem bastı.



Geçtiğimiz günlerde Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido, Hafter’in özel jetinin Caracas’a indiğini söylemiş, ancak generalin bu uçakta bulunup bulunmadığına dair net bir bilgi olmadığı ifade edilmişti. Açık kaynaklardan elde edilen bilgiler de, Hafter’in özel jetinin Caracas’a indiğini gösteriyordu.

Bununla birlikte Almanya’nın Libya Büyükelçisi Oliver Owcza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hafter ile geçtiğimiz çarşamba günü bir araya geldiğini duyurdu ve görüşmeden bir fotoğraf paylaştı. Büyükelçi, Hafter’le Libya’da tarafların masaya oturmasına yönelik konularda görüştüklerini belirtti.

Libyalı bazı sosyal medya kullanıcıları da, yine geçtiğimiz günlerde Hafter’in uçağının Bingazi’ye dönüşüne ait olduğunu söyledikleri bazı fotoğraflar paylaşmıştı. Bunlar henüz teyit edilmiş değil.



Soruşturma başlatıldı



Bu arada Washington’un, General Hafter’in uçağının geçen hafta Venezuela’nın başkenti Caracas’a indiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattığı bildiriliyor.

Reuters ajansının haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu Bürosu Genel Sekreter Yardımcısı David Schenker, telekonferans yöntemiyle yaptığı açıklamada iddiaların kaygı verici olduğunu söyledi. Schenker, ABD ile BM’nin yaptırımlarının, Trablus hükümetine bağlı Libya Ulusal Petrol Kurumu dışında ülke dışına petrol ihraç edenler için de geçerli olduğunu vurguladı.



Wall Street Journal gazetesi Amerikalı, Avrupalı ve Libyalı yetkililere dayandırdığı 3 Haziran tarihli haberinde Hafter’in Venezuela ile ‘petrol ilişkilerini’ incelemeye aldığını yazmıştı.



Mezarlar bulundu



Öte yandan Hafter’e bağlı milislerin işgalinden kurtarıldıktan sonra birbiri ardına toplu mezarların bulunduğu Terhune vilayeti, ortaya çıkan vahşetin şokunu yaşıyor. Terhune’de bulunan toplu mezarlardan çıkarılan 150’den fazla cesetten bazılarının kadın ve çocuklara ait olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) açıkladığı rakamlara göre, Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune başta olmak üzere ülkede son dönemde 8 toplu mezar bulundu.