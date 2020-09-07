Haişen vurmaya başladı

Japonya'da milyonlarca kişinin tahliyesine neden olan Haişen tayfunu, Güney Kore'nin liman kenti Busan'ın kuzeyinde Ulsan'ı etkisi altına aldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Meteoroloji Dairesi, sezonun 10. tayfunu Haişen'in, Ulsan'ın yaklaşık 30 kilometre güneybatısında karayı vurmaya başladığını duyurdu.

Bölgede çok şiddetli yağışa yol açması beklenen Haişen'in maksimum rüzgar hızının saatte 126 kilometreye ulaştığı uyarısı yapıldı.

Elektrik kesintilerine, uçuşların iptaline ve 900'den fazla bölge sakininin tahliyesine neden olan Haişen'in 24 saat içinde etkisini yitirerek tropik fırtına kategorisine inmesi bekleniyor.

Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesinin tamamını etkisi altına alan Haişen tayfunu nedeniyle Kagoşima, Kumamoto, Miyazaki ve Nagazaki'de 17 kişi yaralanmış, 142 bin hanede elektrik kesintisi meydana gelmişti. Kyuşu'da 8 milyondan fazla kişi için tahliye emri yayımlanmıştı.