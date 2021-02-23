MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Hak gruplarından Malezya'nın Myanmarlı göçmenleri ülkesine iade etmesine tepki
ABONE OL
23.02.2021 - 20:34 | | AA

Hak gruplarından Malezya'nın Myanmarlı göçmenleri ülkesine iade etmesine tepki

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Malezya'ya kaçak yollarla gelen Myanmar uyruklu göçmenlerin, mahkeme kararına rağmen ülkelerine iade edilmesini kınadı.

Hak gruplarından Malezya'nın Myanmarlı göçmenleri ülkesine iade etmesine tepki

 

Uluslararası Af Örgütünün Malezya direktörü Katrina Jorene Maliamauv, açıklamasında, Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesinin iade kararını askıya almasına rağmen bugün 1086 Myanmarlı göçmenin iade edilmesini hayretle karşıladığını belirterek, "Malezya hükümetinin Yüksek Mahkeme kararına karşı çıkarak göçmenleri sınır dışı etmesi acımasız ve yıkıcı bir eylemdir." dedi. 

Katrina, göçmenleri iade kararının binlerce insan ve aileyi tehdit ettiğinin altını çizerek, "Malezyalı yetkilileri, uluslararası insan hakları kanunları çerçevesinde zorunluluklarını yerine getirmeye, göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşünü temin etmeye ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin göçmenlerle temasını sağlamaya davet ediyoruz." açıklamasında bulundu. 

HRW'nin Asya yardımcı direktörü Phil Robertson da Malezya'nın söz konusu sınır dışı kararını "şok edici ve kabul edilemez" bulduğunu belirtti. 

Robertson, "Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, mahkeme kararına rağmen göçmenleri sınır dışı eden göç idaresi sorumlularını görevden almalı ve bu olay hakkında bağımsız inceleme başlatmalıdır." çağrısında bulundu.

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi, Uluslararası Af Örgütünün Myanmarlı göçmenlerin iade edilmesi kararının durdurulması için yaptığı başvuruyu kabul etmiş, göçmenlerin sınır dışı edilmesi işleminin askıya alındığını duyurmuştu. 

Yüksek Mahkemenin açıklamasından kısa süre sonra Malezya Göç İdaresi, ülkeye kaçak yollarla gelen 1200 Myanmarlı göçmenden 1086'sını, bu sabah ülkelerine iade ettiklerini açıklamıştı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepkiAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamalarında CHP'yi eleştirerek "Politik tartışma yerine meselenin içine aileyi karıştırıyorlar, bu son derece saygısız, ahlaki olmayan bir yaklaşım." ifadelerini kullandı. Yunanistan ile görüşmelere ilişkin bilgi veren Çelik, "Türkiye Cumhuriyetini köşeye sıkıştırmak ya da zarar vermek için başkalarıyla kurduğunuz ittifakların, hiçbir işe yaramayacağını biz biliyoruz siz de biliyorsunuz. Sonuçta yapacağınız en sağlıklı şey, oturup Türkiye Cumhuriyeti ile kazan kazan temelinde bir anlaşmaya varmaktır." sözlerine yer verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kahreden olayda kahreden detay ortaya çıktı

Kahreden olayda kahreden detay ortaya çıktı

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Son dakika! 23 Şubat koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı güncel vaka sayısı ve ölü sayısında son durum nedir?

Son dakika! 23 Şubat koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı güncel vaka sayısı ve ölü sayısında son durum nedir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet