Hamile kadın, kafasını kırdığı kaynanasını yaktı!

Hindistan’da hamile bir kadının, kocasıyla ilişki yaşadığını iddia eden kaynanasını öldürmekle suçlanıyor. Hamile kadının, kaynanasının kafatasını demir çubukla kırdığı ve cesedini kısmen yaktığı iddia ediliyor.

Hindistan’ın Gucarat vilayetinin Gota şehrinde 29 yaşındaki Nikita Agrawal’in Salı günü kaynanasını demir bir çubukla öldürdüğü öne sürüldü. Agrawal’in kaynanasının vücudunda oluşan izleri gizlemek için de cesedini yakmaya çalıştığı belirtildi.

Mirror'ın haberine göre yetkililer hamile kadının, 52 yaşındaki Rekha Agrawal’i kendisini kayınpederiyle ilişki yaşamakla suçlamasının ardından öldürdüğünü düşünüyor. Kaynananın ayrıca Nikita Agrawal’in kayınpederinden hamile kaldığını iddia ettiği belirtildi.

Nikita Agrawal’in eşi Dipak Agrawal, annesinin ve eşinin Ocak’ta evlenmelerinden bu yana tartıştıklarını aktardı. Evde kavga seslerinin duyulduğunu öğrenen Dipak Agrawal'in eve geldiğinde içeri girebilmek için merdiven kullandığı ifade edildi.

Dipak’ın yatak odasında kilitli eşine ulaşabilmek için pencereye bir merdiven yaslayarak eve girdiği belirtildi.

Dipak'ın sonunda içeri girdiğinde annesinin kısmen yanmış cesedinin kan birikintisi içinde yattığını gördüğü aktarıldı. Dipak Agrawal'in annesinin cesedinin yanında bir demir çubuk buldu ve yatak odasında oturan eşinin defalarca onu kendisinin öldürmediğini söylediği aktarıldı.

Dipak sonrasında polisi olay yerine çağırdı ve dört aylık hamile eşi gözaltına alındı. Nikita Agrawal cinayet işlemekle suçlanıyor.

Kaynak: Independent Türkçe