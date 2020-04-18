Harry ve Meghan da yardım edenler arasında

Çift, dar gelirli insanların yaşadığı apartmanlarda yiyecek dağıtımına çıktı. Çiftin, “Project Angel Food” adlı bir yardım kuruluşu için gönüllü olarak çalıştığı belirtildi. Beyzbol şapkası takan çiftten Meghan Markle koruyucu maske de kullandı. Prens Harry ise ağız kısmına mavi renkli bir bandana bağladı. Otomobilde bir güvenlik görevlisinin eşlik ettiği çift, apartmana ise yalnız girdi.

‘Sıradandılar’

Çiftin yemek dağıttığı insanlar arasında bulunan 53 yaşındaki Dan Tyrell, ilk anda çiftin kim olduğunu anlamadığı fakat kendilerini tanıttıktan sonra onları tanıdığını anlattı.

Tyrell, çiftin görünüşünün son derece sıradan olduğunu ancak konuşurken kim olduklarını gizlemediklerini belirtti. Markle’ın kendisine “Buyurun yiyeceğiniz” diyerek paketi uzattığını belirten Tyrell “Bana sağlığımın yerinde olduğunu umduklarını söylediler” diye konuştu. Tyrell, birilerinin kendilerine yiyecek getirmesinin çok güzel bir şey olduğunu da sözlerine ekledi. Prens Harry ve Meghan Markle, bu yılın başında kraliyet ailesinden ayrılık kararı verdiklerini sosyal medya hesaplarından açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından da Kanada’nın Vancouver kentine gidip bir süre orada yaşadı. Çift, mart ayında önceden planlanmış bazı etkinliklere katılmak için Londra’ya geri döndü. Harry ile Meghan’ın aileden resmi ayrılışı ise 31 Mart’ta gerçekleşti. Herkes onların Kanada’ya döndüğünü düşünürken çiftin ABD’nin Los Angeles kentine taşındığı ortaya çıktı. Harry ile Meghan, Mart ayında son kez bir dizi kraliyet etkinliğine katılmıştı.