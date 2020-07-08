Harvard ve MIT üniversiteleri ABD hükümetine dava açıyor

Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu kurala göre, koronavirüs salgını sebebiyle sınıflarda eğitim yerine uzaktan eğitimin devam ettiği üniversitelerde, ABD vatandaşı olmayan öğrencilerin ülkede kalmasına izin verilmeyecek.

Birçok üniversite salgın sebebiyle uzaktan eğitime geçmişti. Eylül ayında yeni dönemin başlamasıyla uzaktan eğitimin devam etmesi de ihtimal dahilinde.

Harvard Üniversitesi ve MIT de bu uygulamaya karşı çıkmak için federal bir mahkemeye başvurarak bu kuralın uygulanmasının iptalini istedi.

Harvard Üniversitesi Rektörü Lawrence Bacow, öğrenci ve akademisyenlere gönderdiği elektronik posta mesajında, "Bu davayı aktif bir şekilde takip edeceğiz ki ülke genelindeki uluslararası öğrencilerimiz sınır dışı edilme tehdidi olmadan öğrenimine devam edebilsin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: BBC Türkçe