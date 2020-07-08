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08.07.2020 - 17:25 |

Harvard ve MIT üniversiteleri ABD hükümetine dava açıyor

ABD'nin en iyi ve en prestijli üniversitelerinden ikisi, Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), uluslararası öğrencilerin vizelerinin iptal edilmesine ve ülkelerine geri dönmelerine yol açacak olan yeni bir göçmenlik kuralına karşı ABD hükümetine dava açıyor.

Harvard ve MIT üniversiteleri ABD hükümetine dava açıyor

Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu kurala göre, koronavirüs salgını sebebiyle sınıflarda eğitim yerine uzaktan eğitimin devam ettiği üniversitelerde, ABD vatandaşı olmayan öğrencilerin ülkede kalmasına izin verilmeyecek.

Birçok üniversite salgın sebebiyle uzaktan eğitime geçmişti. Eylül ayında yeni dönemin başlamasıyla uzaktan eğitimin devam etmesi de ihtimal dahilinde.

Harvard Üniversitesi ve MIT de bu uygulamaya karşı çıkmak için federal bir mahkemeye başvurarak bu kuralın uygulanmasının iptalini istedi.

Harvard Üniversitesi Rektörü Lawrence Bacow, öğrenci ve akademisyenlere gönderdiği elektronik posta mesajında, "Bu davayı aktif bir şekilde takip edeceğiz ki ülke genelindeki uluslararası öğrencilerimiz sınır dışı edilme tehdidi olmadan öğrenimine devam edebilsin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: BBC Türkçe

Son dakika... Van Gölü'nde batan teknesinin yeri tespit edildiGelen son dakika haberine göre, Van göçmenlerin içinde olduğu batık teknenin yeri tespit edildi. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada batan tekne ile ilgili 'Van Gölü’nde yasadışı düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin yeri, arama-kurtarma çalışmalarına katılan Deniz Kuvvetlerimize ait “Birinci Sınıf Dalgıç” özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timimiz tarafından 14.30 sularında 107 metre derinlikte tespit edildi' denildi.
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