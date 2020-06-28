Havada kriz! ABD, Rus uçaklarına Alaska yakınlarında...

NORAD'dan yapılan açıklamada, F-22 Raptor tipi savaş uçaklarının bugün Alaska yakınlarında 4 Tu-142 tipi deniz keşif uçağına önleme yaptığı kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu Rus uçaklarının Alaska kıyılarına 65 deniz mili kadar yaklaştığı ve bölgede yaklaşık 8 saat kaldığı belirtildi.
Bu önlemeyle, ABD son bir yılda 10 kez Alaska yakınlarında Rusya ile karşı karşıya gelmiş oldu.
Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.