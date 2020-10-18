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18.10.2020 - 11:44 | | AA

Heyelan askerleri yuttu

Vietnam'ın orta kesiminde şiddetli yağışların etkisiyle meydana gelen toprak kayması askeri kampı yok etti. Üç kişi yaşamını yitirdi, en az 22 kişi kayıp.

Heyelan askerleri yuttu

Vietnam Haber Ajansındaki (VNA) habere göre, Quang Tri eyaletinde şiddetli yağışların etkisiyle askeri bir kampın bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi.

Yetkililer, kamptaki 3 askerin hayatını kaybettiğini ve en az 22 askeri personelin kaybolduğunu belirterek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Thua Thien-Hue ve Quang Tri eyaletlerinde perşembe günü meydana gelen toprak kaymalarında 13 kişi yaşamını yitirmişti.

Vietnam'da yaklaşık iki haftadır etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel ve toprak kaymalarında en az 64 kişi öldü.

Evin çatısında tehlikeli anlarDiyarbakır’da, 5 katlı apartmanın çatısında 4 işçinin güvenlik önlemi almadan yaptığı onarım çalışması, anbean görüntülendi.
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