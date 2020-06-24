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24.06.2020 - 07:00 |

‘Heykeli yıkan hapse girer’

Siyahi George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ırkçılığa tepki olarak başlayan ABD’nin farklı yerlerindeki “heykel yıkma” eylemleri, Beyaz Saray’a ulaştı.

‘Heykeli yıkan hapse girer’

Beyaz Saray’ın önündeki Lafayette Park’ın içinde bulunan eski başkanlardan Andrew Jackson’ın heykeli, bir grup gösterici tarafından yıkılmak istendi. Jackson’ın heykelini iplerle bağlayan göstericiler, onu devirmeye çalıştı, Jackson aleyhinde sloganlar attı. Güvenlik güçleri olaya hızla müdahale ederken göstericileri uzaklaştırıp heykeli korumaya aldı. Jackson, pek çok yerlinin ölümüne neden olan Kızılderili Tehcir Yasası’nın mimarı olarak biliniyor. Ayrıca Jackson’ın çok sayıda kölesi olduğu da belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, olaya sert tepki gösterirken, ülkedeki heykel, anıt ve diğer federal mülklere zarar verenlere 10 yıl hapis cezası verilmesi için federal hükümeti yetkilendirdiğini açıkladı.

Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
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