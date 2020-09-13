13.09.2020 - 13:42 | | DHA
Hindistan art arda günlük 90 bin yeni koronavirüs vakası açıkladı
Hindistan, dört gün boyunca 90 binin üzerinde ‘günlük’ yeni koronavirüs vakası açıkladı. Hindistan’ın yükselen yeni vaka sayıları, halk arasında endişe yaratırken yetkililer yükselen rakamlar konusunda açıklama yapmadı.
Hindistan; 8 Eylül’de günlük 95 bin 529 yeni koronavirüs vakası, 9 Eylül’de 96 bin 760 yeni vaka, 10 Eylül 97 bin 654 yeni vaka ve 11 Eylül Cuma günü ise 94 bin 409 yeni koronavirüs vakası açıkladı. Son haftalarda Hindistan’daki ani yükseliş, halk arasında endişeye neden olurken yetkililer yükselen vaka sayılarının nedeni hakkında açıklama yapmadı.
Son dakika... Bakan Akar ve komutanlar Kaş'taGelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Kaş'ta. Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılan Bakan Akar burada gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Akar, 'İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız' dedi. Öte yandan Yunanistan Cumhurbaşkanı da bugün Meis Adası'nda olacak.