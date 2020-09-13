Hindistan art arda günlük 90 bin yeni koronavirüs vakası açıkladı

Hindistan; 8 Eylül’de günlük 95 bin 529 yeni koronavirüs vakası, 9 Eylül’de 96 bin 760 yeni vaka, 10 Eylül 97 bin 654 yeni vaka ve 11 Eylül Cuma günü ise 94 bin 409 yeni koronavirüs vakası açıkladı. Son haftalarda Hindistan’daki ani yükseliş, halk arasında endişeye neden olurken yetkililer yükselen vaka sayılarının nedeni hakkında açıklama yapmadı.