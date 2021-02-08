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08.02.2021 - 23:07 | | AA

Hindistan Başbakanı Modi'den ABD'ye"ortaklık" mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülkenin İndo-Pasifik bölgesinde kurduğu stratejik ortaklığı güçlendirerek sürdüreceği mesajını verdi.

Hindistan Başbakanı Modi'den ABD'ye"ortaklık" mesajı

 

Başbakan Modi, kişisel Twitter hesabında paylaştığı mesajlarda Biden ile görüşmesine ilişkin, "Bölgesel meseleleri ve ortak önceliklerimizi konuştuk. İndo-Pasifik bölgesinde ve ötesinde barış ve istikrarı daha fazla geliştirmek için stratejik ortaklığımızı güçlendirerek sürdürmeyi istiyoruz." ifadesini kullandı. 

Biden ile "kurallara dayalı bir uluslararası düzenin" gerekliliği konusunda hemfikir olduklarını vurgulayan Modi, ayrıca iklim değişikliği ile mücadele konusunda da iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. 

Göreve geldikten sonra ilk uluslararası görüşmelerinde müttefik ülkelere öncelik verdiği görülen Biden, daha önce Asya-Pasifik bölgesi ülkelerinden Avustralya, Güney Kore ve Japonya'nın liderleriyle görüşmeler gerçekleştirmişti. 

Biden, Çin ve Rusya liderleriyle henüz görüşme gerçekleştirmedi.

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