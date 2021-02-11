Hindistan hükümeti haftada 4 gün çalışmayı mümkün kılacak yasa tasarısı hazırlığında

Hindistan Çalışma ve İstihdam Bakanı Apurva Chandra, haber kaynaklarına verdiği demeçte birçok kuruluşun çalışanlarına haftada 4 gün çalışmayı sağlamakla ilgilendiğini söyledi.

Yaptığı basın toplantısında Chandra'nın "...İşverenlerin haftada 5 günlük çalışmayı sağlaması mümkün ve haftada 4 gün çalışmak istediğini söyleyen işverenlerle de karşılaştım. İş günlerine biraz esneklik getirmeye çalıştık" dediği alıntılandı.

Chandra, sözlerine söyle devam etti:

"Bununla birlikte, haftalık 48 saat sınırı aynı kalacak. O dokunulmaz bir sınır."

Hükümet, şirketlerin haftada 4 gün çalışmayı seçebileceğini ama çalışanların 12 saatlik vardiyalara uyum sağlamaları gerekeceğini açıkladı. Chandra, haftada 4 gün çalışmayı tercih eden kuruluşların çalışanlarına arka arkaya üç gün tatil olanağı sağlamak zorunda olduğunu da sözlerine ekledi.

Yeni kurallar çerçevesinde hükümet, işçilerin sosyal güvenlik ve sağlık sigortası programı Employees State Insurance Corporation aracılığıyla işçilere ücretsiz tıbbi kontroller de teklif ediyor.

Bakanlık resmi basın açıklamasında, "Kanunlaştırma süreci halihazırda devam ediyor ve büyük olasılıkla önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor" dedi.

Bakanlık ayrıca, yapı ve inşaat işçilerine dair bilgi toplayacak ve göçmen işçiler için sağlık, barınma, vasıf, sigorta, kredi ve gıda programlarının formüle edilmesine yardımcı olacak sendikasız işgücü sektörü için de bir internet sitesi açacağını duyurdu. Sitenin bu yıl mayıs ya da haziran ayına kadar açılması bekleniyor.

Kaynak: Independent Türkçe