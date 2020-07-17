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17.07.2020 - 13:19 | | İHA

Hindistan’da 2 bina çöktü: 8 ölü

Hindistan’ın Mumbai şehrinde şiddetli yağışlar nedeniyle 2 binanın çökmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Hindistan’da 2 bina çöktü: 8 ölü

Hindistan'ın batısındaki Mumbai şehrinde şiddetli yağışlar nedeniyle 2 bina çöktü. Binaların çökmesi sonucu kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede bu sabah 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Dün çöken binanın enkazından 2 günde toplamda 8 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, arama kurtarma ekipleri, emniyet güçleri ve çevre sakinlerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Ekipler, enkaz altında hala birilerinin olabileceğini belirtiyor. Ayrıca yetkililer Mint Road in Fort’da çöken binanın daha önce tehlikeli bina olarak ilan edildiğini belirtti.

Şiddetli yağmurların süreceğinin belirtildiği Mumbai’de elektrik ve su kesintileri, su baskınları, yol çökmeleri ve trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılar sürdürülüyor.

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