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11.10.2020 - 11:53 | | AA

Hindistan'da 24 saatte 918 kişi daha öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 918 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da 24 saatte 918 kişi daha öldü

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 918 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 108 bin 334'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 74 bin 383 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 53 bin 806'ya çıktı.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 6 milyon 77 bin 976 kişi de iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2’nci ülke konumunda bulunuyor.

 

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